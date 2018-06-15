Haşimi: “Bizim herhangi bir parti tabanı ile sorunumuz olmaz”

SP Diyarbakır milletvekili adayı Seyit Haşim Haşimi seçime günler kala ilçe ilçe dolaşmaya devam diyor. Kayapınar’da bulunan seçim bürosunda da vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Haşimi, vatandaşların kendilerine gösterdiği ilginin Refah Partisi’ne 1995 yılında gösterilen ilgiyle aynı olduğunu ifade etti. Ramazan ayı sebebiyle etkinliklerinin doğal olarak aktif olmadığını dile getiren Haşimi, “Çünkü herkes kendi derdiyle meşgul birkaç gündür yine temaslarımız, görüşmelerimiz, ziyaretlerimiz yoğun bir şekilde devam etti ve devam edecek. Ben şahsen uzun yıllardır siyaset yapan bir kişi olarak, siyaseten oluşan boşluğun ne denli büyük olduğunun şahidi oldum. Hem ilimizde hem bölgemizde dolayısıyla Türkiye’de siyasette ciddi bir boşluk olduğunu gördük, toplumda ciddi bir arayış var. Birkaç seçimdir, siyasi partilerin bölge genelinde temsili olarak ortaya çıkardıkları listeler boşluğu oluşturdu. İlk iki seçimlerde özellikle ilimizde ve bölgemiz genelinde temsilden ziyade yani Ankara’ya genel parti merkezine desteğini veriyordu. Fakat bu bitti. Siyasi partilerin, bu temelde ısrarla yanlışları toplumu bir arayışa itti. Saadet Partimizin genç ve dinamik bir kadro tecrübesi bilgi birikimi var. Adeta 24 Haziran seçimlerini yeni bir heyecan getirdi. Bu heyecan yalnız ilimizle sınırlı değil, bu heyecan hem bölgemizde ilgili hem de Türkiye’nin geneli ile ilgili yepyeni bir heyecandır. Bu heyecan destek buluyor, ben çok seçim gördüm, yaşadım 24 Hazirandaki seçimle ilgili toplumun bize ilgisi bana Refah Partisi’ne 1995 yılında olan ilgiyi hatırlattı. Bu bize büyük bir umut veriyor” dedi.

Partisinin sicilinin temiz olduğunu ve elinin kanlı olmadığını anlatan Haşimi, “Bu toplumun gözünden kaçmaz. Bizim herhangi bir parti tabanı ile sorunumuz olmaz olamaz. Partimin de benim de özellikleri biz siyaset yapan bütün siyasi partilerin tabanlarına önem ve değer veriyoruz. İlimizin, bölgemizin, dolayısıyla da ülkemizin sorunlarının çözümü için elbette bunları kullanacağız. Adalet, hak, hukuk, eşitlik ve anadilde eğitim diyoruz. Bu meseleye bir çözüm getirmek için bizim partimiz bunu ifade edebildi ve bu toplum nezdinde karşılık da buldu. Genel başkanımız, tüm Türkiye ve tüm dünya Diyarbakır’ı bölgenin kalbi olarak biliyor. Başta Diyarbakır olmak üzere ekonomi, sosyal, siyasi, psikolojik, turizm, tarım, ziraat, hayvancılık ve işsizlik ne kadar sorun ve mesele varsa bütün bu konuları çözmek için Saadet Partimiz şimdiden uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulmuştur. Bize oy vermek istemeyen ailelerden de bir sefere mahsus bir oy istiyoruz, denesinler, tecrübe edinsinler. Bunun hakkını verirsek, yine karar o insanlarımızındır. Hakkını vermezsek bizi eleştirerek oylarını geri alsınlar. 24 Haziran seçimleri gerçekten önemlidir, önemli olduğu kadar kritiktir ben bu manada bütün siyasi partileri seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. Hakikaten centilmence bir rekabet seçim yarışması olmasını diliyorum. Genel başkanımız bayramın üçüncü günün Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda Diyarbakır’ımıza, bölgemize ve Türkiye’ye önemli açıklamalarda bulunacaktır. Bütün değerli bu kadim şehri aziz insanlar, davetlidir davet ediyoruz” diye konuştu.