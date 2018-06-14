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14 Haziran 2018 15:14

Haşimi dur durak bilmiyor

Saadet Partisi (SP) Diyarbakır milletvekili adayı Haşim Haşimi dur durak bilmiyor.

Haşimi dur durak bilmiyor

14 Haziran 2018 15:14

Kentteki seçim çalışmalarını sürdüren Haşimi, ilçe ilçe gezerek, oy istiyor.


SP’den Diyarbakır milletvekili adayı gösterilen Haşim Haşimi, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, ilçe ilçe gezen Haşimi, beraberindeki destekçileriyle birlikte çalmadık kapı bırakmıyor. Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılanan Haşimi, vatandaşların sorun ve taleplerini not alıyor. Haşimi son olarak, Sur Ziraat Odası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Hani ilçesine bağlı Kuyular köyünü ziyaret etti. Buralarda, çiftçi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Haşimi, kentin sorunlarını gayet iyi bildiklerini ve bunların çözümü için aday olduklarını ifade etti. 24 Haziran seçimlerinden sonra da halkın içerisinde olacaklarını anlatan Haşimi, destek istedi.




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