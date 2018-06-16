Haşimi: “Güçlü bir şekilde geri dönüyoruz”

SP Diyarbakır Milletvekili Adayı Seyyit Haşim Haşimi, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla yarın Diyarbakır’da yapılacak mitinge ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Görüş Hareketi’nin bölgeyle olan tarihsel bağlarına dikkat çeken ve daha önce bölgeden milletvekilleri, belediye başkanları çıkarttıklarını söyleyen Haşimi, “Seneler sonra siyasete başladığım yere, yuvama geri döndüm. Saadet Partisi bu seçimlerde hem Türkiye genelinde, hem de Diyarbakır özelinde, geliştirdiği proje ve söylemlerle olsun, kadrosuyla olsun oldukça iddialı. Milli Görüş 24 Haziran’da Türkiye siyasetine güçlü bir şekilde geri dönüyor” dedi.

“Biz insanlara yeni bir şeyler söylüyoruz”

Mevcut siyasetin Diyarbakır halkının sorunlarına çözüm olmadığını belirten Haşimi, “Diğerleri daha önce denenmiş ve başarısız olmuş şeyleri tekrar ederken, biz yeni bir şeyler söylüyoruz. Diyarbakır’ın sorunlarına çözüm öneriyoruz. Projelerimizi ortaya koyuyoruz. Diyarbakır’a huzur, iş, aş öneriyoruz. Evine ekmek götüremeyen baba, işsiz, çaresiz gencimiz kalmasın diyoruz. Gardiyan değil, garson devlet anlayışını getirelim diyoruz. Bu amaçla yola çıktık” diye konuştu.