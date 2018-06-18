Müzakerenin, çözümün çimentosu olacağız” dedi.

SP Diyarbakır Milletvekili Adayı Seyyit Haşim Haşimi, Türkiye siyasetindeki kötü gidişatın en önemli sebeplerinden birinin Kürt meselesindeki tıkanma olduğunu savunarak, Türk ve Kürt halklarının çıkarlarının ortak olduğunu, Türkiye’de bugün oluşan havanın bu ortaklık algısını zedelediğini ileri sürdü. Yaşanan krizlerin iki tarafa da kaybettirdiğini ifade eden Haşimi, “İhtiyacımız olan iki şey vardır, samimiyet ve gerçeklik. Bölgenin sorunlarını cesurca aktaracak, Meclis’te gündem belirleyecek temsilcilere ihtiyacımız var. Slogan atmak, acılardan siyaset devşirmek kolaydır. Fakat Kürtlerin daha fazlasına ihtiyacı var” dedi.

Çözüm zemininin kurulması gerektiğini ifade eden Haşimi, “Ve bu zemini birbiriyle kavgalı, asla konuşamayan partiler oluşturamaz. SP olarak halkımızın sorunlarını çözmek için herkesle konuşmaya hazırız. Diyarbakır’ın sosyal ve siyasal haklarını korumak için, TBMM’yi çözümün zemini haline getirmek için Meclis’e gidiyoruz. Slogan atarsak kendimizi rahatlatırız. Siyaseti tavır koymaktan ibaret zannedersek, kendimizi marjinalize ederiz. Kürtlerin ve Zazaların hakkı böyle savunulamaz. Bu siyasetin başarısızlığı ortadadır. İdeolojik davranma lüksümüz yok. Kimseyle kavga etme lüksümüz de yok. Acılarımıza sahip çıkacak, kimliğimizden ve değerlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Diyarbakır’ın sosyal ve siyasal haklarını korumak için, çözüm eksenli siyaset üreteceğiz. Çok defa seçime girdim, iki dönem milletvekilliği yaptım. Fakat siyasi hayatımda ilk kez oy istiyorum. Sorunların alıp başını yürüdüğü, halkımızın doğru temsiliyete, adalete, huzura muhtaç kaldığı bu kritik süreçte daha önce bize oy vermemiş kesimlerden bir defaya mahsus ödünç oy istiyoruz. Bize oy versin ya da vermesin, siyasi görüşü ne olursa olsun barış diyen, huzur diyen, kardeşlik diyen herkes başımızın tacıdır. Meclis’te Diyarbakır’ı değerleriyle, adabıyla temsil etmeye gidiyoruz. Zaman stratejik düşünme zamanıdır, geleceğimizi düşünme zamanıdır. Biz biliyoruz ki, bu ülkenin her kesimi barıştan, huzurdan, kardeşlikten yanadır. Çünkü biz ya birlikte kazanacak, ya da birlikte kaybedeceğiz. Meclis’in bu talebe karşılık vermesi, sorunları çözecek iklimin sağlanması zorunluluktur. Saadet Partisi belli kitlelerin değil, tüm Diyarbakır’ın, tüm Türkiye’nin oylarına taliptir. Meclis’te kim oluyorsa olsun, ama yanında SP de olsun. Müzakere için, çözüm için orada olsun. SP’nin TBMM’de olması, tüm Türkiye’nin hayrınadır” diye konuştu.