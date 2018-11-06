Hastalara moral konseri

Kalp hastanesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr.Ali Kemal Kadiroğlu, SKS daire başkanlığı şube müdürü Mehmet Nur Öncü, hastaneler başhemşiresi Rahime Atlı, hastane yöneticileri, hastane çalışanları, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınları katıldı. Neşeli bir ortamda geçen konserde hastalar bir nebze de olsa hastane ortamından uzaklaşıp kendilerini müziğe kaptırdı. Program aynı tarihte saat 14-15 arası Onkoloji Kemoterapi Ünitesinde devam etti. Tedavi gören hastaların tedavilerini alırken müziğe eşlik etmelerinden dolayı yaşadıkları mutluluk yüzlerinden okunuyordu. Tedaviye gelen çocuklar için de şarkı söyleyen Ferat Üngür, çocukların gözlerinin ışıl ışıl olmasına ve minik yüzlerinde tebessüme neden oldu.

Konser sonrası kısa bir açıklama yapan ses sanatçısı Ferat Ünger; "Bugün burada olmanın sebebi tedavi gören hastalarımıza bir nebzede olsa şarkılarımla türkülerimle moral verebilmek, o amaçla buradayım. Hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum, umarım en kısa zamanda tekrar sağlıklarına kavuşurlar" dedi.

Konserde emeğe geçenlere Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu tarafından teşekkür belgesi verildi.