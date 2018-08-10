Hastalardan başhekime teşekkür plaketi

Kamuran Tan’a plaket vererek teşekkür etti.

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören hastalar, aldıkları hizmetin kalitesi ve çalışanların ilgisi nedeni ile Başhekim Tan’a teşekkür etmek için plaket hazırladı. Hazırlanan teşekkür plaketi, hastaların Tan’ı ziyaret etmesi ile kendisine verildi. Plaket yaptıran hastalar adına konuşan Veysi Cengiz Elhansu, Dr. Tan’ın yapmış olduğu hizmetleri takdir ettiklerini söyledi. Elhansu, “Kendisi günlük hayatta kullandığı cep telefonunu bize verdi ve herhangi bir sorunda kendisine ulaşabileceğimizi söyledi. Hastane çalışanları, yönetim, tüm birim hastalarla çok ilgileniyor. Bize gösterdiği bu ilgi ve alaka nedeni ile Dr. Tan’a teşekkür etmek istedik” dedi.

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Kamuran Tan ise, aldığı hediye karşısında duygulandığını belirtti. Dr. Tan, “Daha önce birçok defa plaket almıştım ama ilk defa bir hastamdan böyle bir hediye alıyorum. Gerçekten çok duygulandım. Plaket hastalarımızın bir teveccühüdür. Onlara vereceğimiz hizmet için bizleri motive ediyor. Bizler için hastalarımıza hizmet bir onurdur. Görevimizi en güzel şekilde yerine getirmek ve hizmetlerimizi hastalarımıza sağlamaktayız. Halkımızın sağlığı bizler için önemlidir, kapımız herkese açıktır dini, dili, ırkı ne olursa olsun hiçbir ayırım yapmayız. Kimin ne sorunu varsa kapımız açıktır. Sağlık ihmale gelmez, devletimiz Sağlık Bakanlığımız en iyi teknoloji cihazlarını tüm halkımız için seferber etmişler, bizlerde halkımıza bu hizmeti sunuyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Amacımız halkımıza ve memleketimize hayırlı ve güzel hizmetler sunmaktır” diye konuştu.