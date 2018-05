Dr. Sedat Özkul, tüm hastane personeli olarak hastaları için var olduklarını söyledi.

Hastalara moral vererek, her şart ve koşulda yanlarında olduklarını belirten Op. Dr. Sedat Özkul, "Biz hastalarımız için varız. Onların sağlığına kavuşabilmeleri noktasında her türlü poliklinik ve cerrahi müdahalenin yanı sıra, moral motivasyon açısından da elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü olanağı onlar için seferber edeceğiz. Makamda oturmak için değil, hastalar ve hasta yakınlarımızın dualarını almak için bu görevi üstlendik. Bu kutsal meslek aynı zamanda bir bayrak yarışıdır. Bizim çok yönlü sorumluluklarımız var. Bize bu görevi layık gören devlet büyüklerimizin yanı sıra, hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza karşı sorumluluğumuz var, personelimize karşı sorumluluğumuz var. Elbette kendi vicdani sorumluluğumuz da var. Sık sık personellerimizle görüşerek, onların talep ve ihtiyaçlarını da kayda geçirip, en kısa zamanda gerçekleştirerek moral ve motivasyonlarının hep en üst düzeyde olmasına çalışıyoruz" dedi.

Halk günü toplantıları düzenlenecek

Hastalara ve hasta yakınlarına daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, ‘Halk Günü’ toplantıları yapacağını ve toplantılarda halkın sorunlarını dinleyerek, çözüme kavuşturacağını belirten Başhekim Özkul, "Asli görevimiz olan insan sağlığı konusunda, gerekli tıbbi donanım, personel ihtiyacıyla, teknik ve malzeme teminini hep üst düzeyde sağlayarak, hastanemizi Güneydoğu’nun hizmet bakımından en iyi konumuna taşıyacağız. Bütün bilgi birikimimizi, tecrübemizi işimize kanalize etmiş durumdayız. Bölgemiz genelinde en iyi hastane unvanını elde edeceğiz. Halen bölgemizin bir çok vilayetinden hastalarımız geliyor. Ama kısa bir zamanda öyle bir noktaya geleceğiz ki, gerek ülkemizin batı kesimleri ve gerekse bütün Ortadoğu ülkelerinden hastalar, şifa bulabilmek için hastanemize akın edecekler" diye konuştu.