Hatipoğlu’na Bismil’de yoğun ilgi

Dr. Nihat Hatipoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bismil Belediyesinin sosyal belediyecilik programları kapsamında Hükümet Konağı önünde bir konferans düzenledi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Grup Hasret İlahi Grubu’nun konuk olduğu konferansa Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansta Prof. Dr. Hatipoğlu güçlükle sahneye çıktı. Kendisini Bismil halkı ile buluşturan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel’e teşekkür eden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Hazreti Muhammed’in hayatından kesitler sunarak programa başladı. Peygamberin yol gösterici olduğunu belirten Hatipoğlu, “Bizim özgürlüğümüz, dünyamız ve ahiretimiz ama her şeyimiz Allah’ımız ve Resulümüzdür. Bizim önderlerimiz belli, biz Hz. Muhammed’e tutkunuz, onun yolunu yol edinmişiz, O’nun sevdiğini sevmişiz, O’nun uzak olduğundan uzak olmuşuz, biz O’na teslim olmuşuz. Bu imanın bir gereğidir ve bizim imanımız böyle bir imandır, sallantıda olan bir iman değildir” dedi.

İzleyicilerden 5 Vakit Namaz kılma sözü aldı

Grup Hasret’in okuduğu ilahilerden sonra vatandaşlardan beş vakit namaz kılma sözü alan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na program sonunda Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel tarafından günün anısına plaket ve hediye takdim edildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yüksel, Prof. Dr. Hatipoğlu’nun Bismil’de ağırlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, “Alanı dolduran ilçe halkına da ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayarak ilçemize gelen hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.