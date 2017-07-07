Havaalanı protokol yolu çalışmaları devam ediyor

Bağcılar Bölgesi İmar Yolları Düzenleme Yapım İşi kapsamında orta refüjler yeşillendiriliyor, kaldırımlar yenileniyor, bisiklet yolları yapılıyor.

Bağlar ilçesinin gelişim bölgelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, Diyarbakır Havaalanı’na giden protokol yolundaki trafiği hızlandırmak amacıyla Bağcılar Mahallesindeki Kamışlı Bulvarı ile Çevlik, Mehmet Uzun ve Orhan Doğan caddelerini yeniden düzenlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor. Bağcılar Bölgesi İmar Yolları Düzenleme Yapım İşi kapsamında, 50 metre genişliğinde 3 bin 600 metre uzunluğundaki Kamışlı Bulvarı ile 30 metre genişliğinde bin 630 metre uzunluğundaki Çevlik, 30 metre genişliğinde bin 180 metre uzunluğundaki Mehmet Uzun ve 40 metre genişliğinde 2 bin 148 metre uzunluğundaki Orhan Doğan caddelerinde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, toplam 8,5 kilometrelik bulvar ve caddelerde iş makinalarıyla önce asfaltı söktü, ardından alt temel ve temel çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, son olarak bulvar ve caddelere sıcak asfalt sererek çalışmaları tamamlayacak.

Bisiklet yolları yapılacak

Bağcılar Mahallesi’ndeki çalışmalar, sadece caddelerin yenilenmesi ile sınırlı değil. Caddelerdeki çalışmalar ile birlikte bisiklet yolları yapılıyor, orta refüjler ve kaldırımlar da yenileniyor. Kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kamışlı Bulvarı ile Mehmet Uzun, Çevlik ve Orhan Doğan caddelerinde 17 bin 116 metre bisiklet yolu yapacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar, bu yollarda daha güvenli bir şekilde bisiklet kullanabilecek.

Kaldırım ve refüjler yenileniyor

Kamışlı Bulvarı ile Mehmet Uzun, Çevlik ve Orhan Doğan caddelerinin 73 bin 223 metrekarelik kaldırımları ise vatandaşlar tarafından daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi, 4 caddenin refüjlerinde de peyzaj çalışması yürütüyor. Tesviye çalışmaları ile birlikte refüjlere çim ekilecek, çok sayıda ağaç dikilecek, sulama ve aydınlatma sistemleri yenilenecek.

Çalışmalar bu yıl tamamlanacak

Kamışlı Bulvarı ile Mehmet Uzun, Çevlik ve Orhan Doğan caddelerinde başlatılan çalışmalar devam ederken, Bağcılar Bölgesi İmar Yolları Düzenleme Yapım İşi’nin ekim ayında tamamlanması hedefleniyor.