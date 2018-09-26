Hayırsever iş adamı 300 çocuğun yüzünü güldürdü

Diyarbakır'da ismini açıklamayan hayırsever iş adamı, ihtiyaç sahibi 300 çocuğa okul kıyafetleri aldı. Bir mağazaya getirilerek, kıyafetleri dağıtılan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

Diyarbakır'da “Derman Baba” lakabıyla bilinen Yılmaz Acu, kentte yaklaşık 300 çocuğa, ailelerinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okul kıyafeti alamadığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen Acu, durumu hayırsever bir iş adamına anlattı. Konuya kayıtsız kalamayan iş adamı, 300 çocuğun okul kıyafeti ihtiyacını karşıladı. Kıyafetlerine kavuşan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Anne ve babası ayrılan Hira Dündar, anneannesinde kaldığını ve 1. sınıftan beri hiç kıyafetinin olmadığını belirterek, şimdi ise çok mutlu olduğunu belirtti. Babası olmayan Helin Aydın, annesinin kıyafet alamadığını ve yeni kıyafetleriyle okula gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi. İlkokulda kıyafetlerinin olduğu şimdi ise küçüldüğü için giyemediğini aktaran Şevval Koç, okula giderken kıyafeti olmadığı için çok üzüldüğünü, yeni kıyafetleriyle okula gidecek olmanın heyecanını yaşadığını anlattı.

“Derman Baba” lakaplı Yılmaz Acu, adının açıklanmasını istemeyen iş adamının yıllardır benzer yardımlarda bulunduğunu belirterek, “Tespit ettiğimiz çocukları getirdik ve giydirdik. Çocukların yüzlerini güldürüp hayır dualarını almak için herkesten destek bekliyoruz. Hayırsever iş adamını da teşekkür ediyorum” dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen iş adamı ise, öğrencileri çok sevdiğini ve kendilerine sonsuz saygı duyduğunu belirtti. İş adamı, “Çünkü onlar bizim geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Yılmaz Acu kardeşim bu durumu bana ilettiğinde hem duygulandım hem de çok mutlu oldum. Hemen kabul ettim ve bu güzelim kardeşlerimi giydirebilme mutluluğunu yaşadım. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için ne yapsak azdır. Bu hayra beni ortak ettiği içinde Yılmaz Acu kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.