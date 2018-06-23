"Hayvan haklarını meclise taşıyacağım”

27. dönem milletvekili seçiminde CHP Diyarbakır 5. sıra milletvekili adayı olan Berivan Alabalık seçilmesi durumunda, hayvan hakları savunucuları ile birlikte çalışma yürüteceğine ve bu hususta sorunları meclis gündemine taşıyacağını vurguladı. Veteriner fakültesi son sınıf öğrencisi olan Alabalık, hayvanlara yapılan şiddetlerle çok karşılaştığını dile getirerek, Sapanca’da patileri ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan köpek yavrusu ve ardından Bursa’da patileri kesilmiş olarak ölü bulunan kedi yavrusu olaylarının insan olan herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Hem öğrenci, hem vekil adayı

Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Berivan Alabalık, hem sınavlara hem de seçime yoğun bir çalışma ile devam ediyor. Gün boyu seçim çalışmaları sürdüren Alabalık, gece geç saatlere kadar da sınavlarına hazırlanıyor. Bu yoğun tempoda hayvanları unutmayan Alabalık, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ederek, barınakta bulunan hayvanlarla bir süre ilgilendi. Sapanca ve ardından Bursa’da yaşanan vahşetin bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulunan Alabalık, "Öncelikle Sapanca’da patileri ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan köpek yavrusu ve ardından Bursa’da yine patileri kesilmiş halde ölü bulunan kedi yavrusu son günlerde artan sokak hayvanlarına yönelik şiddet hem kamu hem de benim vicdanımda geniş bir yankı bulmuştur. Öğrencilik hayatımda ne yazık ki böyle olaylarla çok karşılaştım. Bunların çözümü için mecliste mücadele etmek istiyorum. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik şiddete karşı caydırıcı bir cezanın anayasada yer almaması, hayvan hakları savunucularının hayvanlara yönelik şiddet ve yaşam hakkını korumaya yönelik geliştirdikleri çalışmalarda, iş birliği sağlanmaması ile bu olaylar azalıp sonlanamayacak. Milletvekilli seçilmem halinde gerekli mevzuat ve yasaların hazırlanmasında sokak hayvanlarına yönelik şiddet, yaşam koşullarının iyileştirilmesi hususunda sivil toplum örgütleri hayvan hakları savunucuları ile birlikte çalışma yürüteceğim ve bu hususta sorunları meclis gündemine taşıyacağım” dedi.