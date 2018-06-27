Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 12:04

Hayvancıların umudu Kurban Bayramı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde ikinci el araba fiyatına yaklaşan hayvanları ellerinde kalan köylüler, umutlarını Kurban Bayramı’na bağladı.

Hayvancıların umudu Kurban Bayramı

27 Haziran 2018 12:04


Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Başaklı köyünde hayvancılıkla uğraşan ve ikinci el araba fiyatına yaklaşan hayvanları ellerinde kalan köylüler, Kurban Bayramı’nı bekliyor. Ellerinde kaldığı için hayvanların sürekli çoğalması, yem fiyatlarının artması ve çoban bulmakta güçlük çekmeleri nedeniyle hayvanlara bakmakta zorlanan köylüler, Kurban Bayramı’nı bekliyor.



Köyde 2 binden fazla hayvan var


Köylerinde 260 büyükbaş, 2 bine yakın da küçükbaş hayvan olduğunu belirten Hamza Demir, “Satamadığımız için geri getiriyoruz. En ucuzu 8 bin TL, en pahalısı 15 bin TL civarında. Satamıyoruz ve hayvanlar bizde kaldığı için de çoğalıyorlar. Beslenmesi de zordur. Bir torba yem 70 TL’ye çıkmış. Bunu nasıl alalım? Köyde hayvan çok. Şu anda Kurban Bayramının hazırlığını yapıyoruz. Kurban Bayramı geldiğinde götüreceğiz. Orada sattığımızı satacağız. Kalanı da geri getireceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç