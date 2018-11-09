Hayvanlara şiddete dayanamadı, kedi belgeseli çekti

Diyarbakır'da 25 yaşındaki Fatih Suruç, televizyonlarda karşısına sıkça çıkmaya başlayan sokak hayvanlarına şiddet görüntülerine dayanamadı. Eline aldığı fotoğraf makinesi ile dışarı çıkıp sokak hayvanlarını görüntüleyen Suruç, ön yargıları kırmak için çektiği belgeseli sosyal medya üzerinden insanlara ulaştıracak.

Diyarbakır'da öğrenci olan Fatih Suruç, son dönemlerde gerek televizyon gerekse sosyal medya üzerinden sıkça gördüğü sokak hayvanlarına şiddet görüntüleri nedeni ile bir çalışma yapmaya karar verdi. İnsanların sokak hayvanlarına karşı ön yargılarını kırmak isteyen Suruç, eline aldığı fotoğraf makinesi ile dışarı çıkarak öncelikle hayvanları fotoğraflamaya başladı. Daha sonra bir belgesel çekip hayvanları tanıtmaya karar veren Suruç, kolları sıvayarak yaklaşık 2 ay önce çalışmalara başladı. Diyarbakır'daki kedileri konu alan Suruç, mahalle mahalle gezerek önce sokak kedilerini çekti daha sonra kedi besleyen insanlarla görüştü. Yaklaşık 2 aylık çalışmasının ardından belgeselini tamamlayan Suruç, insanların sokak hayvanlarına karşı ön yargılarını kırmak için çektiği belgeseli 17 kasımda sosyal medya üzerinden insanlara ulaştıracak.

“Vahşet görüntülerini izlemek beni belgesel çekmeye yönlendirdi”

Yaptığı çalışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Fatih Suruç, hayvanlara işkencelerin olduğunu ve farklı mecralarda şiddet görüntülerinin karşısına çıktığını söyledi. İnsanların hayvanları vahşice öldürdüğüne değinen Suruç, bunları izlemenin kendisini bu belgeseli çekmeye yönlendirdiğini dile getirdi. İnsanların sokak hayvanlarına karşı duyarsız olduğunu vurgulayan Suruç, insanların sokak hayvanlarıyla yaşadıklarını unuttuklarını belgeseli en çok da buna değinmek için çektiğini dile getirdi.

“Sokak hayvanlarına karşı ön yargıları kırmak istiyorum”

Amacının sokak hayvanlarına karış ön yargıları kırmak olduğunu vurgulayan Suruç, “Bunun yanında sokak kedilerine karşı bir bilinç oluşturmaktır. Ana temam sokak kedileri, belgeselin ismi de sokak kedileri. Bunun yanında diğer sokak hayvanlarına da değindim. Kedilere karşı ön yargılar çok fazla, insanların sokak kedilerine, hayvanlarına bakış açıları pek de olumlu değil. Bu belgeselde bu algıyı biraz olsun değiştirmek istedim. Bunu Diyarbakır'da çekmemiz diğer illere göre biraz daha kolay oldu. Çünkü kentte sokak hayvanlarına yönelik bilinç biraz daha fazla. Çoğu insanlar sokak hayvanlarına mamalarını, sularını veriyor, ihtiyaçlarını karşılıyorlar, güzel bir çalışma oldu” dedi.

“Belgeseli çekerken ben de çok şey öğrendim”

Belgeseli çekerken kendisinin de çok şey öğrendiğini aktaran Suruç, şöyle devam etti:

“Sokak hayvanlarına karış benim de algılarım değişti. Sokak hayvanlarına karşı bilinç oluşma noktasında verimli bir çalışma olmasını diliyoruz. İnsanlarımıza ulaştıktan sonra halkın da sokak hayvanları ile yaşamaya alışmasını önemsiyoruz. Çalışmada, kedilerin de karakterlerinin olduğunu öğrendim, onlara karşı geliştirilen ön yargıların yıkılabileceğini öğrendim. Bu belgeselimizde hayvan ticaretine de biraz olsun değinmeye çalıştık. Dünyada, ülkemizde hayvan ticaretleri var. Bunlar bir can olarak değil de mal olarak kullanılıyor. Bu önemli bir konuydu bizim için. Canın mal olarak satılması çok acı verici bir durum. İnsanlar bir hayvan beslemek istiyorlarsa bunu ticaret amaçlı yapılan yerlerde değil de sokak hayvanlarını ya da barınaklardaki hayvanları sahiplenme ile onlara gerçekten iyilik yapmış oluruz.”

Belgesel sosyal medyada gala yapacak

İnsanların belgesel veya kısa film çektiklerinde bunu pek fazla yayınlamayacağını savunan Suruç, şu ifadeleri kullandı:

“Festivallere gösterim için gönderirler, amaç ödül almadır. Ben bu belgeselde ödülü hiç düşünmedim. Çalışmamı tabi ki de festivallere göndermeyi düşünüyorum ama ödül benim için ikinci plandı. Amacım yaptığım bu çalışmanın çok geniş kitlelere ulaşması ve insanların belgeselde verdiğimiz mesajları almasıydı. Bu yüzden youtubede yeni başlayan gala gösterimine çalışmamızı koyacağım. 17 kasım akşam saat 20.00'da belgeseli Özgün Sahne sayfamızdan yayınlayacağım. İnsanlarımızı o saatte beraber belgeseli izlemeye davet ediyorum. Belgeseli yayınladıktan sonra katılımcılarla çalışmamızı değerlendirmek için sohbet de edeceğiz.”