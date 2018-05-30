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30 Mayıs 2018 11:19

Hazro daire amirleri ve kanat önderleri iftarda buluştu

Diyarbakır Hazro ilçe kaymakamlığı tarafından daire amirleri ve kanat önderlerine iftar yemeği verildi.

Hazro daire amirleri ve kanat önderleri iftarda buluştu

30 Mayıs 2018 11:19


Hazro Kaymakamlık binası içerisinde verilen iftara Kaymakam Yusuf Osman Diktaş, Cumhuriyet savcıları Ali Sağırlı, Gökhan Çaluk, ilçede görev yapan hakimler Abdulaziz Malik Güler, Halil Köylü, ilçede bulunan tüm daire amirleri ve kanat önderleri katıldı. İlçe Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, tüm daire amirleri ve kanat önderleri ile bir arada aynı sofrada yer aldıklarının mutluluğunu yaşadığını söyledi. İlçede birlik ve beraberliği tesis ettiklerini dile getiren Kaymakam Diktaş, Ramazan ayının da bereketiyle, herkesi aynı sofrada bir arada görmenin sevincini yaşadıklarını dile getirerek, kardeşlik, birlik, beraberlik ve huzurlarının artmasını temenni etti. Okunan duaların ardından iftar açıldı.




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