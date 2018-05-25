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25 Mayıs 2018 21:29

Hazro’da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde kaymakamlık tarafından şehit yakınları ve gazilere iftar verildi.

Hazro’da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

25 Mayıs 2018 21:29


Hazro Öğretmenevi bahçesinde verilen iftara Kaymakam Yusuf Osman Diktaş, Cumhuriyet savcıları Ali Sağırlı, Gökhan Çulak, ilçede görev yapan hakimler Abdulaziz Malik Güler, Halil Köylü, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Ceylan, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Güngör, Karakol Amiri Faruk Bağcı, şehit yakınları ve gaziler katıldı. İlçe Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, önceki gün halk ile iftar yaptıklarını bugün ise şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İlçede birlik ve beraberliği tesis ettiklerini dile getiren Kaymakam Diktaş, Ramazan ayının da bereketiyle kardeşliğin, birlik, beraberlik ve huzurlarının artmasını temenni etti. Okunan duaların ardından iftar açıldı.


İftarın ardından Kaymakam Diktaş, yemeğe katılanlarla sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.




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