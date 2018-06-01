Hazro’da vatandaşlar kardeşlik sofrasında buluştu

Hazro ilçe merkezi çarşı içerisinde Kaymakamlık tarafından iftar sofrası hazırlandı. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı yemeğe Kaymakam Yusuf Osman Diktaş, Cumhuriyet Savcıları Ali Sağırlı, Gökhan Çaluk, ilçede görev yapan hakimler ve vatandaşlar katıldı. Böyle bir sofrada vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kaymakam Yusuf Osman Diktaş, "Ramazan ayı boyunca her gün vatandaşlarla birlikte aynı sofrada buluşacağız" dedi.

Okunan duaların ardından aynı sofrada buluşan yüzlerce kişi iftar saatinin gelmesiyle beraber orucunu açtı.