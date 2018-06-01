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01 Haziran 2018 11:53

Hazro’da vatandaşlar kardeşlik sofrasında buluştu

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde Kaymakamlık tarafından verilen iftar yemeğinde 600 vatandaş kardeşlik sofrasında bir araya geldi.

Hazro’da vatandaşlar kardeşlik sofrasında buluştu

01 Haziran 2018 11:53


Hazro ilçe merkezi çarşı içerisinde Kaymakamlık tarafından iftar sofrası hazırlandı. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı yemeğe Kaymakam Yusuf Osman Diktaş, Cumhuriyet Savcıları Ali Sağırlı, Gökhan Çaluk, ilçede görev yapan hakimler ve vatandaşlar katıldı. Böyle bir sofrada vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kaymakam Yusuf Osman Diktaş, "Ramazan ayı boyunca her gün vatandaşlarla birlikte aynı sofrada buluşacağız" dedi.


Okunan duaların ardından aynı sofrada buluşan yüzlerce kişi iftar saatinin gelmesiyle beraber orucunu açtı.




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