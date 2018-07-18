Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 13:49

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı, Eren Bülbül’ü şehit eden teröristin cenazesine katılan milletvekillerine destek açıklamasında bulundu.

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

18 Temmuz 2018 13:49


HDP Diyarbakır İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasına terörist cenazesine katılan Musa Farisoğulları ile Remziye Tosun ve partililer katıldı. Burada bir açıklama yapan HDP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Camcı, halkın yüz binlerce oyu ile seçilmiş olan vekillerin eylemlerine, siyasal çalışmalarına, en doğal davranışlarına müdahale edildiğini ve bunun engellenmeye çalışıldığını savundu. Camcı, “Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları bu halkın realitesine uygun siyasal mücadelelerini yürütüyorlar. Siz istediğiniz kadar kriminalize edin, adli birer suçlu gibi kamuoyuna algı oluşturmaya çalışın, bu insanlarımız, vekillerimiz halkımızın realitesine ve gereklerine uygun hareket ediyorlar. Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır il örgütü olarak buradan bir kez daha ilan ediyoruz, biz milletvekillerimiz ile Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları ile gurur duyuyoruz. Onlar bu halkın kendilerine oy verirken beklentilerinin ne olduğunu çok iyi bilen vekillerdir. Halkımızın seçilmiş temsilcileridir biz de onların yanında birlikte bu mücadeleyi yürütmenin sözünü veriyoruz. Bir örgüt mensubunun cenazesine katılmak, bir insanımızın ve ailesinin acısını paylaşmak yanında durmak dünyanın hiçbir yerinde suçlanabilecek bir şey olarak kimsenin önüne konamaz” dedi.


HDP’li milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remzi Tosun, geçtiğimiz gün kırmızı bültenle aranırken öldürülen teröristin cenazesine katılmıştı. Farisoğulları ve Tosun hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç