Hem kendinin hem de çevredekilerin canını tehlikeye attı

Diyarbakır'da yıldırım düşmesi sonucu yıkılan minarenin yapımına başlandı. Minarenin en tepesine hiçbir güvenlik önlemi almadan çıkan işçi minareden kırdığı onlarca kiloluk taşları aşağı atarak hem kendinin hem de etraftan geçen vatandaşların canını tehlikeye attı.

Diyarbakır'da yaklaşık 5 ay önce Ramazan ayında Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Camii'nin minaresine yıldırım düşmesi sonucu şerefe bölümüne kadar yıkıldı, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası minarenin yıkılan bölümü 5 ay sonra yapılmaya başlandı. Çalışmalar kapsamında minarenin yıkılan bölümünün en üstüne çıkan bir işçinin herhangi bir önlem almaması şaşkınlığa neden oldu. İşçi önlem almayarak kendi canını tehlikeye atarken, kırdığı onlarca kiloluk taşları da gelişigüzel aşağı atarak vatandaşların da canını tehlikeye attı. Sümer Camii'nin önünde bulunan caddenin sadece bir bölümü trafiğe kapatılırken, atılan taşların yere düşmesinin ardından parçaları etrafa saçıldı. Çevre esnafı, vatandaşların canının tehlikeye atıldığını bunun çözülmesi gerektiğini söyledi.