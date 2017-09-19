Hem kilolarından hem de midesindeki kitleden kurtuldu

Diyarbakır’da yaklaşık 8 yıldır pek çok yöntemle kilo vermeye çalışan 1.66 santimetre boyundaki 33 yaşındaki 3 çocuk annesi Gökben Erden, zamanla 70 kilodan 110 kiloya çıktı. Son bir yılda ise obezite nedeniyle yaşam kalitesinin ciddi oranda düştüğünü fark etti. Diyet ve spora rağmen bir türlü veremediği kiloların, ileride daha ciddi sorunlara neden olacağını öğrendi ve mide küçültme ameliyatıyla ilgili araştırmalarda bulundu. Araştırmaları sonucu ameliyat olmaya karar veren Erden, Memorial Diyarbakır Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Erkan Dalbaşı’na başvurdu. Yapılan tetkiklerde midesinde yaklaşık 2 santimetre büyüklüğünde bir kitleye de rastlandı. Op. Dr. Dalbaşı tarafından gerçekleştirilen operasyonla hem midesi küçültüldü hem de kitle alındı.

Ameliyat sonrası 100’lü rakamlara veda etti.

Ameliyat sonrası hızla sağlığına kavuşan ve kilo vermeye başlayan Gökben Erden’in fiziksel görümü de hayal ettiği gibi olumlu yönde değişmeye başladı. Op. Dr. Dalbaşı’nın kontrolünde ve ameliyatın üçüncü ayının sonunda 35 kilo veren Erden, tartıda 100’lü rakamlara veda etti. 8 yıldır spor ve diyetle kilo vermeyi başaramayan, cerrahi ile hem sağlığına hem de istediği kiloya kavuşan Erden, ameliyat sonrası sağlıklı beslenme programı ile her besin grubundan az miktarda ve sık aralıklarla yeme alışkanlığı kazandı, yepyeni bir yaşama adım attı.

Sosyal yaşamı değişti

Mide küçültme ameliyatı sonrası sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirdiğini söyleyen Gökben Erden, “Aşırı kilolu olduğum dönemlerde yeme bozukluğu nedeniyle doyma duygusunu kaybetme noktasına gelmiştim. Ameliyat sonrasında ise doktorumdan nasıl besleneceğimi ve bu beslenme programını uygulayarak, doyma duygusuna nasıl ulaşacağımı öğrendim. Kilolarımla yaşadığım dönemde çabuk yoruluyor, nefes nefese kalıyor ve çocuklarıma yeterli vakit ayıramıyordum. Şimdi kendimi çok sağlıklı hissediyorum ve onlarla daha çok zaman geçiriyorum” dedi.

Ameliyat sonrası yaşam tarzı değişikliği önemli

Gökben Erden’in kendilerine başvurduğunda 110 kilogram olduğunu belirten Op. Dr. Dalbaşı, “Hastamız, uzun süre diyet ve spor yapmasına rağmen kilo verememe, horlama, kaliteli uyku uyuyamama, kısa mesafe yürüyüşlerde bile diz ağrısı sorunları yaşıyordu. Obezite cerrahisi ile hem midesini küçülttük, hem de tetkiklerde gördüğümüz midedeki kitleyi aldık. İki saatlik operasyon sonrası hastamız sağlığına kavuştu. Ancak obezite cerrahisi sonrası kendilerini hem fiziksel hem de psikolojik açıdan iyi hisseden hastalarımızın, bundan sonraki yaşam tarzlarını sağlıklı beslenme üzerine kurmaları gerekiyor. Hareketsizlik, kötü beslenme ve sigara kullanımı gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyen alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor” diye konuştu.