Hemşireler günü görkemli kutlandı

Üniversite yerleşkesinde bulunan Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinliklerle birlikte bu yıl ilk defa bir de panel düzenlendi.

Katılımın yoğun olduğu etkinliğe, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, İl Sağlık Müdürü M. Sait Avar ve öğretim üyeleri ile hemşireler ve hemşire öğrenciler katıldı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Sosyal Komitesi ile Atatürk Sağlık Yüksek Okulunun ortaklaşa düzenledikleri etkinliğin açış konuşmasını Başhemşire Rahime Atlı yaptı. Atlı konuşmasında hemşireliğin dünü ve bugünü ile ilgili bilgiler verdi. Hemşirelerin sağlığın her alanında önemli hizmetler üstlendiklerini, yapılan istatistiklere göre hemşirelerin yüzde 41’nin yaptığı işten memnun olduklarını, diğerlerinin ise memnun olmadıklarını gösterdiğini ifade etti.

"Anne ve bebek ölümlerinde azalma var"

Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kelle konuşmasında hemşireliğin tıp mesleğinin gelişmesi ile vazgeçilmez bir meslek halini aldığını belirtti. Kelle, “Son yüzyılda anne ve bebek ölümlerinin azalmasında hemşirelerin de önemli rolü ve hizmeti oldu. Hemşirelerin ağır çalışma koşulları nedeniyle zaman zaman mesleklerinden uzaklaşmak zorunda kaldıkları da bilinen bir gerçektir" diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, hemşireliğin tedavi hizmetlerinin önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade ederek, hemşireliğin fedakarlık ve meşakkat isteyen bir meslek olduğunu, 25 yıllık meslek hayatında bunlara şahit olduğunu ve şahit olmaya devam ettiğini söyledi. Kadiroğlu, “Hemşireler sevgi, ve merhamet duyguları ile hastalara yaklaşıyor, canlarına can katıyor. Hemşireler doktorların sağ koludur. Bu duygularla sempozyumun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra Moderatörlüğünü Doç. Dr. Veysi Bahadır’ın yaptığı “Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanlarında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” sempozyumuna geçildi. Sempozyum sonunda Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu İl Sağlık Müdürü M. Sait Avar’a katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Sempozyuma ve etkinliğe katkılarından dolayı Atatürk Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kelle, Öğretim Görevlisi Gülhan Yiğitalp ve Birgül Aydın’a da teşekkür plaket verildi.