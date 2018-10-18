Hemşirenin resme olan ilgisi sergi açtırdı

Diyarbakır'da hemşirelik yapan bir kişi, resme olan merakını bir adım öteye taşıyarak yaptığı eserleri sergiledi.

Yaklaşık 18 yıldır kentteki farklı kurumlarda hemşirelik yapan 41 yaşındaki Hediye Yaşar, çocukluk yıllarından itibaren içinde kalan resim yapma merakını ileriki yaşlarda geliştirmek istedi. Bir sanat atölyesinde yağlı boya ve heykel eğitimi alan Yaşar, daha sonra farklı eserler üretmeye başladı. Yaşar, ‘Zaman Alegorisi' ismini verdiği değişik ebatlardaki 18 tane tuval üzerine yağlı boya ve 1 polyester, 1 alçı bezi, demir, 11 tane de kilden heykel çalışmasından oluşan sergiyi açmaya karar verdi. Tüm eserlerini toplayan Yaşar'ın bir kafede açtığı sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergiyle ilgili bilgi veren Hediye Yaşar, yaklaşık 18 yıldır Diyarbakır'da farklı kurumlarda hemşirelik yaptığını söyledi. Yaşar, “Resme olan ilgim çocukluk yıllarındaki amatörce karakalem çalışmalarıyla başladı. Sonra bir sanat atölyesinde yağlı boya resim ve heykel eğitimi aldım. O günden günümüze resim ve heykel çalışmalarına devam etmekteyim. ‘Zaman Alegorisi' adlı değişik ebatlarda 18 tane tuval üzerine yağlı boya ve 1 polyester, 1 alçı bezi, demir, 11 tane de kilden heykel çalışmasından oluşan eserlerimi sergileme kararı aldım. Sergideki amacım kadın temasının görüntünün, formun ve estetiğin ötesinde bir anlamı olduğunu vurgulamaktır. Eserlerdeki derinlikte, görünenden çok yaşanmış duygu ve deneyimleri yansıtmak istedim. Eserleri yarı soyut şekilde ele aldım. Kadının sadece anneliğin değil sanatın da sembolü olduğunu vurgulamak istedim” dedi.