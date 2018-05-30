Hisarcıklıoğlu’ndan Arzu ve Kaya’ya taziye ziyareti

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gümrük Ticaret İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve TOBB Oda Borsa Daire Başkanı Hasan Erbay, kayınvalidesini kaybeden eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu ile eşini kaybeden DTSO Başkanı Mehmet Kaya’ya taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, Diyarbakır’da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, DTB Başkanı Engin Yeşil, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç ve iş çevreleri de katıldı.