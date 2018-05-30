Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 10:33

Hisarcıklıoğlu’ndan Arzu ve Kaya’ya taziye ziyareti

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kayınvalidesini kaybeden eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu ile eşini kaybeden DTSO Başkanı Mehmet Kaya’ya başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu’ndan Arzu ve Kaya’ya taziye ziyareti

30 Mayıs 2018 10:33


TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gümrük Ticaret İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve TOBB Oda Borsa Daire Başkanı Hasan Erbay, kayınvalidesini kaybeden eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu ile eşini kaybeden DTSO Başkanı Mehmet Kaya’ya taziye ziyaretinde bulundu.


Ziyarete, Diyarbakır’da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, DTB Başkanı Engin Yeşil, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç ve iş çevreleri de katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç