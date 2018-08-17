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17 Ağustos 2018 18:42

“Hizmette durmak yok, yola devam”

Ak Parti 27.

“Hizmette durmak yok, yola devam”

17 Ağustos 2018 18:42

dönem Diyarbakır milletvekili adayı Erdal Atik, Ak Parti’nin 6. Büyük Olağan Kongresi’ne dair açıklama yaptı.


Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 18 Ağustosta yapılacak olan 6. Büyük Olağan Kongresi hakkında açıklamalarda bulunan 27. dönem milletvekili adayı Erdal Atik birlik ve beraberliğin en güzel temsillerinden birinin gerçekleşeceğini belirtti. Atik, “Konuşulanlara, ülke genelinde oluşturulmaya çalışılan panik havasına ve her türlü fitneye karşı birlik olma zamanı. Ak Parti olarak biz, bu birliği herkese göstermek ve örnek olmak için 18 Ağustos’ta bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın birlik beraberliğimize, partimize ve gündeme dair önemli açıklamalarını merakla bekliyoruz. 17 yıldır başarı ile yürüttüğü parti liderliği ile bizi daha da ileri taşıyacağına hiç şüphemiz yok. Partimizdeki görev yerlerinin değişikliği, bütün teşkilatlarımıza ve kadrolarımıza yenilenme katacaktır. Bu yenilenme ile çok daha iyi işler başaracağız Allah’ın izni ile. Hizmette durmak yok, yola devam felsefemiz daim olacak" dedi.


Atik, kongreden önce hazırlıklar için Ankara’ya doğru yola çıktı.




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