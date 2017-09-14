‘Hoş Geldin Bebek Projesi’nden 6 ayda 12 bin 472 anne faydalandı

Projeden 12 bin 472 anne ve bebek yararlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından doğum yapan anneler ile bebeklerin ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen “Hoş geldin Bebek Projesi” ilk 6 ayını tamamladı. Diyarbakır Belediye Başkanı Cumali Atilla ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Saya Kaya’nın katılımıyla start alan projeden şimdiye kadar 12 bin 472 anne ve bebek faydalandı. Hastane verilene göre ise, geçen yılın aynı 6 ayına oranla doğum sayılarının yaklaşık yüzde 11 artış görüldü.

“25 parçadan oluşan çanta hediye edildi”

Projenin doğum sayılarının artmasında önemli yere sahip olduğunu belirten Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Uzman Dr. Muhammet Asena, “Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumali Atilla ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya’nın başlattığı proje altıncı ayını doldurdu. Projeden şimdiye kadar 12 bin 472 annemiz bebeğiyle beraber yararlandı. Bu proje kapsamında hastanemizde doğum yapan her annemize 25 parçadan oluşan bir çanta hediye edildi” dedi.

“Aileler için ekstra masraf anlamına geliyordu”

Hastanede doğacak her bebek için ailelere verilen, içinde bebek bakım seti ve anne için hastane kıyafetinin olduğu 25 bin hediye setinin yaklaşık yarısının kullanıldığını ifade eden Asena, “Bu setleri daha önceden anneler dışarıdan kendi imkanlarıyla alıyorlardı. Alınan bu setler ekonomik açıdan alt gelir durumunda olan aileler için ekstradan masraf anlamına geliyordu. Bu proje ile ailelerimiz için bu sorun çözülürken diğer yandan doğum için bizi tercih eden anne sayısında ciddi bir artış olduğunu gözlemledik. Kulaktan kulağa yayılan proje sayesinde geçen yılın aynı aylarına oranla yüzde 11 artış gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu proje için, yöneticisi olduğum hastanem ve hastalarım adına Belediye Başkanımız Cumali Atilla’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.