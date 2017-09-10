Hububat ve Pamuk Analiz Laboratuvarı için akreditasyon çalışması

DTB Başkanı Engin Yeşil, bölgenin en donanımlı laboratuvarlarından birinin borsa bünyesinde bulunduğunu belirterek, buradan çıkan sonuçların uluslararası düzeyde kabul göreceğini ifade etti.

DTB bünyesinde faaliyet gösteren Hububat ve Pamuk Analiz Laboratuvarı sonuçlarının uluslararası düzeyde geçerli olması için akreditasyon çalışmalarına başlandı. Hububat, yaş kimya ve pamuk analizi bölümlerinin bulunduğu laboratuvarda buğday ve unda ekstensonraf, farinograf, guluten, sedim, gulutograf, zedelenmiş nişasta, kül gibi analizlerinin yanında besi kaba yemlerinde ham yağ, ham protein, ham seloloz ve ham kül gibi analizlerin de yapıldığını anlatan DTB Başkanı Engin Yeşil, “Bu laboratuvarımızda yapılan analizlerin uluslararası düzeyde geçerli olması için akreditasyon çalışmaları sürdürüyoruz. ISO 17025 Laboratuvar Akredite çalışmalarının tamamlanması halinde laboratuvarın yeterli ve geçerli sonuçlar üretebildiğini göstererek, diğer laboratuvarlara göre saygınlık ve ticari üstünlüğünü sağlayacak. Laboratuvar hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyelerimize doğru sonuç ve bilgi verecek, müşterilerine ise güvence verecektir” dedi.

DTB yönetimi karar aldı

Yeşil, laboratuvar ile ilgili yapılmakta olan bir diğer önemli çalışmanın ise 5300 sayılı Kanun ile Yetkili Sınıflandırıcı Yetkisinin kazandırılması olduğunu belirterek, “Bu yetki ile Lisanslı Tarım Ürünleri Depolarında muhafaza edilecek tarım ürünlerinin analizini yapılacak, ürünün nitelik ve özellikleri belirlenecek, standartlara uygun olarak sınıflandırılacak ve bu durumu belgelendirilecektir ve böylece bölgemizdeki hububat sektörüne güvence sağlanacaktır. Yönetim Kurulumuzca almış olduğumuz karar doğrultusunda yetkili sınıflandırıcı Yetkiliğinin alınması konusunda çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak bu yetki ile bölgede lisanslı depoculuk yapan üyelerimize yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmeti verilecektir” diye konuştu.