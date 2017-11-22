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22 Kasım 2017 11:42

Hukukçu, siyasetçi Aydın Altaç’tan NATO tepkisi

Hukukçu ve siyasetçi Aydın Altaç, Norveç’teki NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin hedefler arasına alınmasına sert tepki gösterdi.

Hukukçu, siyasetçi Aydın Altaç’tan NATO tepkisi

22 Kasım 2017 11:42


Büyüyen, gelişen, güçlenen ve bunların sonucuyla siyasi söylemiyle dünyaya umut olan Türkiye’ye yapılan skandalın kabul edilemez olduğunu belirten Altaç, NATO tatbikatında yaşanan skandalın, 80 milyona yapılmış bir hakaret olduğunu söyledi. NATO tatbikatında Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘düşman’ hedefler arasında gösterilmesinin bir özür ile geçiştirilecek bir olay olamadığını aktaran Altaç, "Darbelerle sınanmış ve 15 Temmuz’da destan yazarak darbecilerin arkasındaki güçlere ve dünya sistemine de meydan okumuş bir millet olarak bütün dünyaya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle haykırıyoruz. Türkiye o eski Türkiye değil. hükümetimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Biz güçlü, Lazı, Çerkezi, Kürdü, Türkü ve 80 milyonuyla bir olmuş ve demokrasiyi, insan haklarını savunan bir devletiz. Hiç kimse Türkiye’nin yöneticilerine ve tarihine hakaret edemez. Bunu şiddetle kınıyoruz" dedi.




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