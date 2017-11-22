Hukukçu, siyasetçi Aydın Altaç’tan NATO tepkisi

Büyüyen, gelişen, güçlenen ve bunların sonucuyla siyasi söylemiyle dünyaya umut olan Türkiye’ye yapılan skandalın kabul edilemez olduğunu belirten Altaç, NATO tatbikatında yaşanan skandalın, 80 milyona yapılmış bir hakaret olduğunu söyledi. NATO tatbikatında Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘düşman’ hedefler arasında gösterilmesinin bir özür ile geçiştirilecek bir olay olamadığını aktaran Altaç, "Darbelerle sınanmış ve 15 Temmuz’da destan yazarak darbecilerin arkasındaki güçlere ve dünya sistemine de meydan okumuş bir millet olarak bütün dünyaya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle haykırıyoruz. Türkiye o eski Türkiye değil. hükümetimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Biz güçlü, Lazı, Çerkezi, Kürdü, Türkü ve 80 milyonuyla bir olmuş ve demokrasiyi, insan haklarını savunan bir devletiz. Hiç kimse Türkiye’nin yöneticilerine ve tarihine hakaret edemez. Bunu şiddetle kınıyoruz" dedi.