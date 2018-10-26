İbrahim Kalın'dan dörtlü zirve açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İstanbul'da yapılacak Suriye konulu dörtlü zirve ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu zirvede bizim öncelikli amacımız Suriye'de çözümün askeri değil siyasi olduğu gerçeğinden hareketle yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın idlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak” dedi.

Uluslararası Diyarbakır Kongresine katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da, Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle yapılan İdlib mutabakatı sonrasında Suriye'de siyasi sürecin hem sahada hem de diplomatik çerçevede yeni bir evreye girdiğini belirterek, “Yarın ki zirvede hem idlib mutabakatı hem siyasi ve diplomatik süreçlerin takibi hem sahada yaşanan gelişmeler, mülteciler, insani yardımların ulaştırılması, Anayasa komisyonunun kurulması ve siyasi geçiş sürecinin sağlanması ile ilgili kapsamlı konuların ele alınacağı bir zirve yapılacak” dedi.

“Çözümün askeri değil siyasi olduğu gerçeği”

Yapılacak zirvede öncelikli amaçlarının Suriye'de çözümün askeri değil siyasi olduğu gerçeğinden hareketle yeni ne tür formüller üretilebilir konuları üzerinde durmak olacağını ifade eden Kalın, “Bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri olacak. Yarın ki zirve aslında Astana grubunda bulunan garantör ülkelerle, küçük grup diye bilinen Almanya ve Fransa'nın içinde yer aldığı grubun ilk defa bir araya geldiği zirve olacak. Bu yönüyle hem Astana hem Cenevre, hem Birleşmiş Milletler hem de küçük grup girişimlerini bir araya getiren önemli bir zirve olacak. Yine bu çerçevede zirvenin uluslararası ayağını, Birleşmiş Milletler boyutunu teyit etme bakımından Suriye Özel Temsilcisi de bu zirveye davet edildi. Kendisi de orada bir sunum yapacak. Şuana kadar yürüttüğü çalışmalarda geldiği son nokta hakkında liderlere bilgi verecek. Bu zirveden en önemli somut beklentimiz siyasi çözüm yolunda atılacak adımların netleştirilmesi, yol haritasının belirlenmesi olacak. Özellikle anayasa komisyonunun kurulması Suriye'nin yeni anayasasını yazacak bu yapının oluşturulması da bu zirveden önemli beklentilerimizden bir tanesi" diye konuştu.

“Benim uçağım yok”

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in yaptığı konuşmada, “Süre çok az. Sayın Kalın'ın uçağı var. Konuşmayı uzatmayacağım” sözlerine esprili bir dille karşılık veren Kalın, “Sayın bakanımız ‘Vakit dar, İbrahim beyin uçağı var' dedi. Benim uçağım yok ama bir uçağa binmem gerekiyor 12.15'te. Sebebi de yarın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde dörtlü bir zirve gerçekleştireceğiz. Uçağa binme gerekçemi de belirtmiş oldum” ifadelerini kullandı.