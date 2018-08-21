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21 Ağustos 2018 15:27

İçişleri Bakanı Soylu: “Bu yolla terörü yendik”

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Şırnak-Cizre karayolunda incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu yolla terörü yendik” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: “Bu yolla terörü yendik”

21 Ağustos 2018 15:27


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını kıldığı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi kapsamında güvenlik noktasında uygulamaya katılarak, durdurulan araçlarda bulunan çocuklara düdük, şapka ve tişört hediye etti, bayram harçlığı verdi. Nöbet tutan polis memurlarıyla bayramlaşan Bakan Soylu, polislerle hatıra fotoğraflı çektirdi.


Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile birlikte Şırnak-Cizre karayolunda incelemelerde bulundu. Kurbanların kesildiği tünelde yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, “Bu yolla terörü yendik” diye konuştu.


Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra, düzenlenen bayramlaşma programına katılmak üzere karayoluyla Cizre’ye hareket etti.




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