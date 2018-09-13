İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da bölge güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölge güvenlik toplantısına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Tunceli valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile Diyarbakır'ın merkez ile ilçe kaymakamları ve askeri erkan katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun teşrifleriyle bölge güvenlik toplantısına ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Başta Bakanımız olmak üzere katılan tüm değerli dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Toplantımızın ilimiz ve ülkemiz adına olumlu anlamlı ve hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Ülkemiz genelinde sağlanan huzur ve güven ortamı bağlamında Diyarbakır ve bölgemizde de bakanımızın liderliğinde terörle mücadele perspektifinde hamdolsun bugün güvenli ve huzurlu bir haldeyiz. Her açıdan devletin gücünün hissedildiği bu anlamda bütün kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde çok hızlı bir şekilde terör başta olmak üzere bütün hukuk dışı suç ve oluşumlara karşı büyük bir başarı elde etmiş durumdayız. Bakanımızın liderliğinde ve öncülüğünde devam eden bu mücadelede bugünkü toplantımızın önemli bir katkı sağlayacağını belirtmek istiyorum. Toplantının Diyarbakır'da gerçekleşmesi nedeni ile bakanımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.