İftar saatinde yolda kalan 40 bin kişiye su ve hurma ikramı

Ahir zamanda Asr-ı Saadet’i yaşamak düşüncesiyle başlatılan bu projeyle ramazanın henüz ilk haftasında binlerce oruçlu iftarını açtı.

Erdemli İnsan Yetiştirme Derneği’ne bağlı 50 gönüllü üyenin ramazan ayı boyunca Ofis, Dağkapı, Diclekent, Şehitlik gibi şehrin 12 farklı merkezi konumlarında her gün gerçekleştirdiği su ve hurma ikramı çalışmasına vatandaşlardan ilgi büyük. Trafik ışıklarında bekleyen gönüllü üyeler ezan okunduğu gibi sürücülere iftarlarını açmaları için su ve hurma ikramında bulunuyor. Ramazanın sonunda 40 bin kişinin iftar açacağı bu projeyi vatandaşlar takdir ederken, bu sayede Ramazan havası yoğun bir şekilde yaşanıyor.