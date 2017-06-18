Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 10:27

İftar sofralarının vazgeçilmezi: Yöresel yemekler

Diyarbakır’da yöresel yemekler Ramazan ayında da büyük rağbet görüyor.

İftar sofralarının vazgeçilmezi: Yöresel yemekler

18 Haziran 2017 10:27

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan yöresel yemekler için vatandaşlar saatler öncesinde sipariş vermek zorunda kalıyor.


Diyarbakır denilince akla gelen yöresel yemekler, Ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu. İftara saatler öncesinde vatandaşlar yöresel yemek yapan esnafların önünde kuyruk oluşturuyor. Yıllardır Diyarbakır’da yöresel yemek yaparak geçimini sağlayan esnaf Mehmet Esenli, her Ramazan’ın böyle yoğun ve keyifli geçtiğini belirterek, "Diyarbakır’ın yöresel yemekleri vatandaşların vazgeçilmez ağız tadını yansıtıyor. Diyarbakır’ın meşhur yemeklerini diğer illerden ayıran en önemli özelliği lezzetidir. İnsanlar yaklaşık 2-3 saat önceden sıraya giriyorlar" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:42
  • Güneş :04:50
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:25
  • Akşam :19:52
  • Yatsı :21:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!