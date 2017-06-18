İftar sofralarının vazgeçilmezi: Yöresel yemekler

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan yöresel yemekler için vatandaşlar saatler öncesinde sipariş vermek zorunda kalıyor.

Diyarbakır denilince akla gelen yöresel yemekler, Ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu. İftara saatler öncesinde vatandaşlar yöresel yemek yapan esnafların önünde kuyruk oluşturuyor. Yıllardır Diyarbakır’da yöresel yemek yaparak geçimini sağlayan esnaf Mehmet Esenli, her Ramazan’ın böyle yoğun ve keyifli geçtiğini belirterek, "Diyarbakır’ın yöresel yemekleri vatandaşların vazgeçilmez ağız tadını yansıtıyor. Diyarbakır’ın meşhur yemeklerini diğer illerden ayıran en önemli özelliği lezzetidir. İnsanlar yaklaşık 2-3 saat önceden sıraya giriyorlar" dedi.