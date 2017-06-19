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19 Haziran 2017 12:04

İftar yemeği halktan, şerbetler belediyeden

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, ilk teravih namazından itibaren camilerde ikram ettiği Ramazan şerbetini bu kez iftar sofralarında ikram ediyor.

İftar yemeği halktan, şerbetler belediyeden

19 Haziran 2017 12:04

Kayapınar Belediyesi, Memur-Sen TOKİ Lojmanları sakinlerince hazırlanan iftar yemeğine şerbet ikramlarıyla katıldı.


Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçedeki camilerde teravih namazı sonrası Ramazan Şerbeti ikramına başlayan Kayapınar Belediyesi, ikramlarını artık iftar yemeklerinde de sürdürüyor. Kayapınar Belediye Başkanı ve Kaymakam Mustafa Kılıç’ın talimatıyla başlatılan şerbet ikramı, Kayapınar Mahalle sakinlerince organize edilen, iftar yemeğinde ikram edildi. Memur-Sen TOKİ Camii bahçesinde verilen iftar yemeğinde belediye Ramazan şerbeti dağıttı. Uygulamadan memnun kalan Mahalle sakinleri, “Belediyemizin Ramazan ayında başlattığı Şerbet ikramlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Belediyemizin bu ikramına karşılık biz de böyle bir iftar yemeği vermeye başladık. Önemli olan bir arada birlikte ve huzurlu bir şekilde iftar yapmaktır. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.




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