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10 Ocak 2017 17:59

İHA muhabiri Yorat’tan liseli öğrencilere gazetecilik semineri

İHA muhabiri Yorat’tan liseli öğrencilere gazetecilik semineri

10 Ocak 2017 17:59

İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır muhabiri Aydın Yorat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, İngiliz Kültür Koleji’nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.
İngiliz Kütür Koleji konferans salonunda düzenlenen seminerde Yorat, liseli öğrencilerle buluştu. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Yorat, daha sonra öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.
Konuşmaların ardından İngiliz Kültür Koleji Eğitim Öğretim Koordinatörü Halit Rengin tarafından Yorat’a seminere katılmalarından dolayı plaket verildi.
Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.



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