Türk Silahlı kuvvetler tarafından yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK’ya yönelik terörle mücadele tarihin en ağır zayiatları verdiğini söyleyen Sözen, operasyonlar karşısında çaresiz kalan bölücü terör örgütü mensuplarının kaçacak delik aradığını belirtti. Sözen, “Terör örgütüne yeni katılımların sıfır düzeylere düştüğü, PKK terör örgütünün öldürülen örgüt mensuplarının yerini doldurmakda zorlandığı hatta dolduramadığı bugünlerde kamuoyuna yansıdığı gibi sözde örgütün lider konumunda olan kişilerin sahaya inmesi için Kandil’den talimat aldıkları ve sahaya inen sözde örgütün lider konumundaki kişilerinde derhal etkisiz hale getirildiğini görüyoruz. PKK terör örgütü bu ağır kayıplardan, zayiatlardan sonra tükenmişliğin çaresizliğin ve aczi yetin ifadesi olarak son günlerde bölgede sivil vatandaşlarımıza saldırmaktadır. PKK’nın sivillere saldırması sivil vatandaşlara yönelik eylemlerin içerisine girişmesinin en önemli sebebi PKK terör örgütünün askerimizin polisimizin güvenlik korucularımızın karşısına çıkacak, çatışacak, çarpışacak gücü de imkanı da kalmamasından kaynaklanıyor. Bu durum PKK terör örgütünün çok kısa süre içerisinde biteceğinin yok olacağının ve bölge halkının kaderi olmaktan çıkacağının göstergeleridir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra PKK terör örgütünün FETO’cularla yaptığı iş birliğini net bir şekilde gören bölge halkı PKK’nın maşa, taşeron bir örgüt olduğunu anlamış PKK terör örgütüne verdikleri maddi ve manevi desteği büyük ölçüde geri çekmişlerdir. Bundan dolayı PKK bölge halkından destek görmediğinden bölgede barınmakta zorluk çekmekte, temel ihtiyaçlarını karşılayacak imkan ve desteği bulamamaktadır. Bundan dolayı PKK terör örgütü bölgede sivil savunmasız vatandaşları katlederek adeta bölge halkını cezalandırma yoluna başvurmaktadır” dedi.

”Bölge halkının ihbarları ile yok oluyorlar”

Bölge halkının büyük çoğunluğu PKK’ya maddi ve manevi destek vermediğini aktaran Sözen, aksine gördükleri teröristleri ihbar ederek devlete yardımcı olduklarını anlattı. Sözen, “Her gün örgütün sözde lider kadrosundan çeşitli kademelerdeki kişilerin etkisiz hale getirilmesinde bölge halkının devletimize olan desteği ve yaptıkları ihbarların çok büyük etkisi vardır. Bölgede terörle ve teröristle mücadele de bu azim ve kararlılık devam ettiği takdirde bölge halkının da devletimize desteği devam ettiği takdirde en geç sonbahara kadar bölgedeki teröristlerin kökü kazınacak, terör bölge halkının kader olmaktan çıkacaktır. PKK terör örgütü ne yaparsa yapsın nereye kaçarsa kaçsın hangi yöntemlere başvurursa vursun kökü kazınacaktır. PKK terör örgütünün sonu gelmiştir ve artık tekrar ayağa kalkıp askerimize polisimize korucumuza karşı mücadele edecek imkan ve kabiliyeti bir daha asla kendinde bulamayacaklardır. Allah’ın izni ile milletimizin desteği ve duası, ordumuzun azimli, kararlı ve dik duruşu sonucu PKK terör örgütü tarihin tozlu rafların da yerini alacak örgütlerin listesine dahil olacaktır” diye konuştu.