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08 Ağustos 2018 11:27

İHA’nın haberi ses getirdi, cam kız tedavi için Konya’ya gidecek

Diyarbakırlı 18 yaşındaki cam kemik hastası Zeynep Onat, Konya’da ortopedi uzmanı tarafından tedavi edilecek.

İHA’nın haberi ses getirdi, cam kız tedavi için Konya’ya gidecek

08 Ağustos 2018 11:27


Onat, 11 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. 3 yaşına kadar hiçbir hastalığı bulunmayan Onat’ın sonraki hayatı, kalça çıkığı tespiti ile mahvoldu. Ailenin hastalığa karşı bilinçsizliği ve maddi imkansızlıklar nedeniyle Onat, cam kemik hastalığının pençesine yakalandı. 15 yıl içerisinde kırılmadık kemiği kalmayan Onat, geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı (İHA) vasıtasıyla sesini duyurmaya çalıştı. Onat’ın çığlığına sessiz kalmayan Konya’daki ortopedi uzmanı, genç kızı tedavisi için Konya’ya davet etti.


Konu ile ilgili bilgi veren Onat, Konya’dan bir ortopedi uzmanının kendisini arayarak durumu basından gördüğünü ve yardım etmek istediğini söyledi. Onat, “15 yıldır bu hastalığın pençesindeyim. Kırılmadık kemiğim kalmamıştı. Basın aracılığıyla sesimi duyurmak istedim. Sağ olsun Konya’dan bir ortopedi uzmanı bana ulaştı ve beni tedavi edebileceğini söyledi. Bunun için önce güçlendirme iğnesi yapmam gerektiğini belirtti. Eylül ayında ikinci kere güçlendirme iğnesi yaptıktan sonra kendisini arayıp randevu alıp yanına gideceğim. Ayaklarımın ameliyat sürecinin iki hafta olacağını söyledi. Ayaklarımdan sonra kollarımı da ameliyat edeceğini söyledi çok mutlu oldum. İnşallah bu hastalıktan kurtulacağım” dedi.




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