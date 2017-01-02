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02 Ocak 2017 15:26

İHA’nın haberi ses getirdi

İHA’nın haberi ses getirdi

02 Ocak 2017 15:26

İstanbul’da yaşayan bir işadamı, İHA’da yer alan haberin ardından 8 çocuğu ile yaşam savaşı veren Atar ailesine maddi yardımda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde, sekizinci çocuğunu doğurduktan sonra meme kanseri olduğunu öğrenen Cemile Atar ve çocuklarının hayatları basında yer buldu. İHA tarafından yapılan haberin ses getirmesinin ardından İstanbul’da yaşayan ve ismini saklı tutan bir işadamı, kentteki yakınının vasıtasıyla aileye maddi yardımda bulundu. Bir nebze de olsa ailenin sorunlarını çözmek istediğini belirten işadamı, çocukların ihtiyaçlarını da karşılayacaklarını söyledi.
Öte yandan, basında yer alan haberin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri de Atar ailesinin evine giderek incelemelerde bulundu. Yetkililer, yapılacak incelemenin ardından aileye düzenli yardım yapacaklarını kaydetti.



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