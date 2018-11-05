İHH'dan 15 bin öğrenciye yardımcı ders kitabı

İHH İnsani Yardım Derneği Diyarbakır Şubesince Diyarbakır'da 15 bin öğrenciye yardımcı ders kitabı dağıtımı gerçekleştiriliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Diyarbakır Şubesince düzenlenen etkinlikle merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Nuriye Ak Ortaokulunda bin 320 öğrenciye yardımcı ders kitabı dağıtıldı. Program kapsamında merkez, ilçe ve köylerdeki öğrencilere toplamda 15 bin kitap dağıtımı gerçekleştirilecek. İHH Diyarbakır Şube Başkanı Veysi Çiçekli, dernek olarak öğrencilere destek konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “İlçelerimizdeki ve köylerimizdeki okullara yardımcı ders kitabı dağıtımımız arkadaşlarımızın fedakarca çalışmaları sayesinde devam ediyor” dedi.