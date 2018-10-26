İhmaller zinciri küçük Emrullah'ın hayatına mal oldu

Diyarbakır'da bir öğrenci servisi şoförü, sitenin içine bırakması gereken öğrencileri evlerinin karşısında indirmesi faciaya yol açtı. 8 yaşındaki öğrenci evine gitmek için karşıya geçtiği sırada arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak can verdi. Çocuğa çarpan şoför, aracıyla olay yerinden kaçarken, araçlarda servis ablalarının da olmadığı öğrenildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki okulundan akşam saat 17.30 sularında çıkan 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Emrullah Karaköse, arkadaşlarıyla birlikte kendilerini evlerine bırakacakları servise bindi. Okul çıkışı serviste arkadaşlarıyla sohbet ederek evinin yolunu tutan Karaköse, yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından evlerinin önüne geldi. Servis aracının sitenin içinde bırakması gereken çocukları evlerinin karşısında indirmesi nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan Karaköse, arkadan gelen başka bir servis aracının altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası ihmali saniye saniye kaydetti

Karaköse'nin oturduğu sitenin güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayın ardından öğrenciye çarpan şoförün, bölgeden aracıyla kaçtığı görüldü. Çevredeki vatandaşların hızla Karaköse'nin yanına koştuğu görüntülerde, bazı vatandaşlar telefonlarına sarılarak 112 acil servisine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları ilk müdahalede Emrullah'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 8 yaşındaki Emrullah'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olayın ardından kazanın yaşandığı yere gelen güvenlik güçleri, kaçan servis aracı şoförünü belirleyerek kısa sürede yakaladı. Güvenlik güçleri, kaçan servis şoförü ile Karaköse'yi taşıyan servis aracı şoförünü gözaltına aldı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.