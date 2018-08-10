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10 Ağustos 2018 16:00

”İhracat için eğitime ihtiyacımız var’’

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır’daki ihracat yapan firmaların dış ticaret konusunda eğitim ve bilgiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

”İhracat için eğitime ihtiyacımız var’’

10 Ağustos 2018 16:00


DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve DTSO Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Baran Türk, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak’ı makamında ziyaret etti. Bölge ülkelerine yakın ve ihracat potansiyeli yüksek olan Diyarbakır’daki firmaların özellikle dış ticaret konusunda eğitim ve bilgiye ihtiyacı olduğunu söyleyen DTSO Başkanı Mehmet Kaya, “Özellikle dış ticaret konusunda eğitim ve bilgiye ihtiyacımız bulunmaktadır. DEİK ile diğer ilgili kurumların bu konularda desteğini talep ediyoruz. İhracat yapan firmalarımızın DEİK tarafından oluşturulan ülke bazlı sektörel ve özel amaçlı iş konseylerine katılımı konusunda da desteklerinizi bekliyoruz. İhracatçıların yaşadıkları ve yetersiz bilgi sahibi olduğu eximbank ile ilgilide gerekli desteğin sunulması ve üyelerimize bu hizmetlerin ulaştırılması konusunda her türlü kurumsal desteği DTSO olarak sunmaya hazırız” dedi.



”Eylül ayında bilgilendirme yapılacak”


DEİK Başkanı Nail Olpak ise bu tür destek taleplerinin kendilerine gelmesinin memnuniyet verici olduğunu, DEİK ve eximbank bilgilendirme konferansını Eylül ayı içinde Diyarbakır’da gerçekleştirmek üzere çalışma yapacaklarını belirtti.




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