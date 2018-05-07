İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde ihtiyaç sahibi 5 bin haneye, hane başı 750 kilogram kömür teslimi işlemleri yapıldı. 20 Nisan’da başlanan kömür dağıtımının sona gelindiğini belirten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Samet Önen, Kaymakam Serdar Kartal’ın talimatı ile kış gelmeden kömür kullanan ve maddi durumu düşük vatandaşların tespit edildiğini ve söz konusu vatandaşların kapılarına kadar götürülmek şartı ile kömürün ücretsiz bir şekilde teslim edildiğini belirtti.

Şehitlik Mahallesinde son kömür dağıtımının devam ettiği ve kapısına kömür getirilen vatandaşlardan Hüsamettin Ekinci “Kış gelmeden kömür gelmesi çok iyi oldu. Çünkü yazın çalışmaya gidiyoruz ve döndüğümüzde burada çocukların okul kayıtları, okul ve evin diğer ihtiyaçları ile uğraşıyorduk. Kömürün aradan çıkması çok iyi oldu. En azından biliyoruz ki kışın kömürümüz var” dedi.