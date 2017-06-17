Başbakanın Diyarbakır’dan çok önemli mesajlar verdiğini dile getiren Ahıakın, Başbakan Yıldırım’ın belirttiği üzere 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Projesi’nin önemli merkezlerden birisinin de Diyarbakır olacağını kaydetti. Ahıakın, "Cazibe merkezleri programına Diyarbakır’da 375 müracaat yapılmakla birlikte toplam yatırım tutarı 6,5 milyar lira olacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimi, milli ekonomiye darbe girişimi ve ekonomik darbe planlarına rağmen ülkemiz ekonomik anlamda büyümeye devam ediyor. 2002 yılından beri Diyarbakır’a dev yatırımlar yapıldı. Şimdi caddeler yenileniyor, tarihi eserler bir bir elden geçmektedir. Yurt dışından uçuşlar Diyarbakır’a başlatılacak. Sayın Başbakanımızın da belirttiği üzere 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu kısa süre sonra tamamlanacak, çevre yolunun yarısı bitirildi ve yarısının yapımı da devam etmektedir. Sur ilçemizdeki İçkale ve içerisinde bulunan Hz. Süleyman Camii ve 27 Şehit Sahabe türbelerinin restorasyon çalışması tamamlandı, cami ziyarete açıldı. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Diyarbakır bölgenin parlayan yıldızı ve merkezidir. Referandumda Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki yüksek oy Türkiye’nin geleceği konusundaki kararlılığı ortaya koymuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Elimizi taşın altına koyacağız"

Toplumun derdiyle dertlenerek, elini her zaman taşın altına koyduğunu ve koyacağını belirten Aydoğan Ahıaken, “Doğu ile Batı arasında ülkemiz için gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Kıblemiz birdir, kalplerimiz birdir. Birlik için kardeşlik için insanımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Asla unutmayacağız"

Aydoğan Ahıakın açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemize sahip çıkmış olan şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizi asla unutmayacağız. Ülke olarak topraklarımız için tarihi kahramanlarla bin yıldır var olma savaşı vermiş bir milletiz. Şimdi ülkemizde tek ihtiyacımız olan birlik ve beraberliktir".