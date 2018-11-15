İki gündür kayıptı boş arazide cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki şahsın cesedi, vatandaşlar tarafından boş arazide bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Ergani İlçesi Adnan Menderes Mahallesinde ikamet eden 62 yaşındaki Ramazan Can, 2 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi. Bunun üzerine yakınları polise haber verdi. Öğle saatlerinde Ergani Devlet Hastanesi yakınında bulunan boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise ve 112 Acil Servise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede cesedin iki gündür kayıp olan Ramazan Can'a ait olduğu belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Can'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.