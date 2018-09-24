İkram Çeşmelerinde çorba dağıtımı başladı

Çeşitli alanlarda sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte dört farklı noktaya kurduğu ‘İkram Çeşmesi' ile hastalara, hasta yakınlarına, öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz sıcak çorba dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü mutfağında hazırlanan çorbalar, sabahları hastaneye gelen hastalar ve hasta yakınları ile vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Dicle Üniversitesi Poliklinikleri, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Poliklinikleri önünde kurulan "İkram Çeşmesi" ile hafta içi her gün 4 bin 500 vatandaşa sıcak çorba veriliyor. Sabah 08.00'de başlayan çorba dağıtımından öğrenciler, hastalar ve hasta yakınları, kağıt bardaklara doldurdukları çorbadan istedikleri kadar içebiliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ikram çeşmelerinden sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında çorba yaz aylarında ise limonata dağıtımı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Dicle Üniversitesi'nde derslerin başlaması ile Diş Hekimliği Fakültesi ve Eğitim Fakültesi önündeki iki ikram çeşmesini de faaliyete geçirerek öğrencilere sıcak çorba dağıtımına başlayacak.