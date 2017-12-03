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03 Aralık 2017 14:05

IKYB’deki referandum ihracatı etkiledi

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKYB) yapılan bağımsızlık referandumunun ardından yaşanan gelişmelerin ihracatı etkilediğini belirterek, merkezi hükümet tarafından kamyon başına 2 bin 500 ile 4 bin dolar alındığını, bunun da ihracatçıları zor duruma soktuğunu ifade etti.

IKYB’deki referandum ihracatı etkiledi

03 Aralık 2017 14:05


DTB Başkanı Engin Yeşil, IKBY’de yapılan bağımsızlık referandumu ve ardından yaşanan gelişmelerin bölge ihracatına etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Referandumun ardından yaşanan gelişmelerin ihracatı olumsuz etkilediğini anlatan Yeşil, Diyarbakır, Mardin, Batman, Gaziantep ve Şanlıurfa’nın ağırlıklı olarak Irak’a ihracat yaptığını kaydetti. Diyarbakır ihracatının yüzde 51’inin Irak’a gerçekleştirildiğini vurgulayan Yeşil, “Buraya ihracat yapan firmalarımız referandum sonrasında hem alacaklarını alamadılar hem de özellikle Bağdat tarafına yapılan ihracatlar da ise merkezi hükümet tarafından kamyon başına 500 ile 1000 dolar arası olan gümrük ücreti 2 bin 500 ile 4 bin bin dolara yükseldi. Bunun yanı sıra araçlar günlerce bekletiliyor ve o bölgeye taşımacılar da gitmek istemiyor. Bu durum zaten sıkıntılı durumda olan bölge sanayicisini zarara uğratmaktadır” dedi.



“Hükümetimiz kredi desteği vermelidir”


Zor duruma düşen sanayicinin istikrarsız olan bu pazardan çekilmeye başladığına dikkat çeken Yeşil, “Bu da işletmelerin kapasitesini küçültmesine, personel çıkarmasına neden olmuştur. Bu nedenle özellikle ihracatçılarımıza hükümetimizin Kredi Garanti Fonu başta olmak üzere finans kurumlarının uygun koşullarda kredi desteği sunmasını sağlamalıdır. Diyarbakır başta olmak üzere tüm bölge ihracatçılarımızın karşılaştığı bu tür sorunların çözümü için hükümetimiz tarafından her türlü desteğin verilmesi gerekmektedir” diye konuştu.




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