İlaçlama çalışmaları devam ediyor

Tehlikeli gruba giren akrep haşeresi için risk haritası oluşturarak çalışma başlatan ekipler, ayrıca zararlı vektörlerle mücadelede vatandaşların evsel atıklarını poşetleyerek belirlenen saatlerde dışarı çıkarmasını istedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığının, yıl boyunca koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında zararlı vektörlere karşı başlattığı mücadeleyi aralıksız şekilde sürdürüyor. İlaçlama çalışmaları 17 ilçeye bağlı bin 39 mahalle ve mezrada 212 personelle yürütülüyor. Zararlı vektörlerle mücadelede ekipler, ULV cihazları, sırt atomizerleri ve sırt pompaları kullanıyor. İlaçlamada ergin (uçkun) mücadelesi gün batımında açık alanlarda yürütülürken, geceleri ise periyodik olarak yerleşim alanlarında ULV araçlarıyla yapılıyor. Zararlı vektörlerin üreme alanlarını tespit ederek ilaçlama çalışmalarına başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, böylelikle bölgede sık görülen sıtma, şark çıbanı ve çeşitli bulaşıcı hastalıkların önüne geçiyor.

Yeşil alanlar ilaçlanıyor

Büyükşehir Belediyesi yeşil alanların yoğun olduğu Ongözlü Köprü, Erdebil Köşkü, 10 Temmuz Parkı, Sur dipleri, Hz. Süleyman yerleşkesi, Valilik, Vali Konağı ve Sümerpark gibi yerlerde de 8 araçla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Akrep gibi tehlikeli haşerelerle mücadele kapsamında risk haritası oluşturan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ilaçlama çalışmalarını Sur, Bismil, Çınar, Ergani ve Silvan ilçelerinin mahallelerinde yürütecek. Ayrıca Şark Çıbanı hastalığı etkeni olan Leishmania parazitinin vektörü olan kum sineklerine (tatarcık, yakarca) karşı hastalık çıkan bölgelerde bu zararlıya karşı rezidüel (kalıcı) ilaçlama çalışmaları yapılacak.

Vatandaşların yapması gerekenler

Zararlı vektörlerle mücadelede Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklama ile vatandaşları bazı konularda duyarlı olmaya çağırdı. Özellikle işyeri ve evlerde evsel atıkların poşetlenerek belirlenen saatlerde dışarı çıkarılması gerektiği belirtilen açıklamada, karasinek popülasyonunun önüne geçmek amacıyla evlerin etrafında oluşan organik atık birikimini engellemeleri için ilgili belediyelere bildirimde bulunmaları istendi. Açıklamada “Yaşadığımız ortamda, bina altlarında biriken sular, sitelerdeki yüzme ve süs havuzları, bodrum katları, bahçede bulunan varil benzeri su bidonlarında, atıl durumdaki araç lastiklerinde biriken sular tahliye edilmelidir. Tahliyesi yapılamayan kaynaklar mutlak suretle ilgili birimimize bağlı 0412 226 24 52 nolu telefon aranarak bildirilmesi, vektörlerle mücadelede önemli birçok kaynağı ortadan kaldıracak ve ilaç sarfiyatını önleyecektir. Bu ve benzeri çalışmalar hastalıklarla mücadelede önemli mesafe kat etmemizi sağlayacaktır” denildi.