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02 Aralık 2017 16:37

İlkokula EYP’li saldırı

Diyarbakır’ın Benusen Mahallesi’nde bir okula kimliği belirsiz kişi veya kişilerce El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile saldırı yapıldı.

İlkokula EYP’li saldırı

02 Aralık 2017 16:37

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Benusen Mahallesi’nde bulunan ilkokula EYP’li saldırı yapıldı. Olay, bugün saat 15.15 sularında 208 sokakta yer alan Turgut Özal İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce okula bir adet EYP atıldı. Bahçe duvarının hemen önüne düşen EYP, büyük bir şiddetle patladı. Patlamada ölen veya yaralanan olmazken, saldırgan ara sokaklardan kaçarak izini kaybettirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerini güvenlik çemberine alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.




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