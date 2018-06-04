KOSGEB Müdürü Hasan Solmaz, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 Çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Solmaz, KOSGEB tarafından KOBİ-GEL gelişim Destek Programı 2018 teklif çağrısına 24 Nisan itibari ile çıkıldığını ve katma değerli sektörlerin Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynadığını belirtti. Solmaz, Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB tarafından, bu anlayış doğrultusunda, imalat sanayisinde ve yazılım sektöründe hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” konulu proje çağrısının hazırlandığını kaydetti. KOBİ’lerin daha rekabetçi ve güçlü olması için önemli çalışmalar yapıldığını anlatan eden Solmaz, bu kapsamda söz konusu program çağrısının tasarlandığını anlattı.

Çağrının imalat sanayi ve yazılım sektöründeki KOBİ’leri hedeflediğini dile getiren Solmaz, proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerektiğini vurguladı. KOBİ’lere program kapsamında verilecek desteğin toplam tutarının 700 milyon lira olduğuna dikkati çeken Solmaz, “Proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam bir milyon TL’ye kadar destek verilebilecek” dedi.

Çağrıdan yararlanmak isteyenlerin sağlaması gereken şartları anlatan Solmaz, "Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü, destek programına başvuru yapabilecek. Yazılım, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2017 yılı net satış hasılatının en az 300 bin lira ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacak. Ayrıca işletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecek" diye konuştu.

“Diyarbakır’da 60 milyon TL’nin üzerinde destek”

KOBGEB Diyarbakır Müdürlüğünün, KOBİ’lere sağlanan toplam destek tutarı bazında 2016 yılında il sıralamasında Türkiye 8’incisi ve 2017 yılında ise Türkiye 11’incisi durumunda olduğunu dile getiren Solmaz, şunları kaydetti:

“Müdürlüğümüz tarafından 2016 yılında sağlanan toplam destek tutarı 2015 yılına göre yüzde 185, 2017 yılında ise 2016 yılına göre yüzde 57 oranında artmıştır. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin KOBİ ve girişimciye 60 milyon TL ödeme yapılmıştır. KOSGEB, kendi işini kurmak isteyen girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vermektedir. Müdürlüğümüz ve diğer kamu kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde yaklaşık 225 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenleyerek yaklaşık 14 bin kursiyere girişimcilik sertifikası verilmiştir. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde katılan girişimci adaylarının yüzde 35’ünü kadın girişimciler oluşturmaktadır.”