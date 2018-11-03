"İmgesel İhtimaller" sanatseverlerle buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, ressam ve resim sanatını desteklemek amacıyla açtığı Türkiye'nin, farklı yerlerinde yaşayan 5 sanatçının 16 eserinin yer aldığı "İmgesel İhtimaller" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın resim sanatının gelişimine katkı vermek amacıyla açtığı ve Türkiye'nin, farklı yerlerinde yaşayan 5 sanatçının eserlerinin yer aldığı "İmgesel İhtimaller" başlıklı resim sergisi Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Sanat Galerisi'nde, sanatseverlerle buluştu. Toplam 16 eserin yer aldığı ve mesajların daha çok soyut kavramlarla sanatseverlere aktarılmaya çalışıldığı sergiyi vatandaşlar,17 Kasım'a kadar ziyaret edebilecek.

Sanatçıların son dönem yapıtlarından oluşan eserlerde imgesel durumlar, hayaller ve kavramlar nesnelerin görünür renk algılarıyla yansıtılıyor. Sanatçıların farklı kentlerde yaşamaları ve birbirinden bağımsız sanat anlayışları nedeniyle sergi konsepti sanatsal imgelerin çeşitliliğini sanatseverlere sunuyor.

Ziyaretçiler eserler hakkında bilgilendirildi

"İmgesel İhtimaller" adlı resim sergisinde eserleri yer alan Necmi Karkın, Devrim Alınak, Neslihan Kıyar, Figen Batı ve Şule Sayan, açılışta ziyaretçilere soyut resim ile eserleri hakkında bilgi verdi. Sanatçılar, ayrıca sağladıkları imkanlar nedeniyle Diyarbakır Büyük Belediyesi'ne teşekkür etti.