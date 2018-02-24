İnşaat sektörünün yüzü gülüyor

İnşaatlara ara verilmediği için işin daha kısa süreceğini belirten inşaat sektörü çalışanları, havaların mevsim normalleri üstünde seyretmesinin kendileri açısından sevindirici olduğunu ifade etti.

Diyarbakır’da kış mevsiminin beklenenin aksine ılık ve yağışsız geçmesi inşaat sektörü çalışanlarına yaradı. Kışın hava sıcaklığının 5 derecenin altına inmesiyle her yıl inşaat çalışmalarına yaklaşık 2 ay bir ara verdiklerini belirten inşaat sektörü çalışanları, bu yıl mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklardan dolayı ara vermediklerini ve bunun kendileri açısından sevindirici olduğunun altını çizdi. İnşaat sektörünün yılın yaklaşık 6 ayı çalıştığını ancak bu yıl ara vermedikleri için sürenin yaklaşık 9 aya çıkacağını kaydeden inşaat sektörü çalışanları, 2 yıl olan bir inşaat süresinin bu yıl yaklaşık olarak 16 aya kadar düşeceğini belirtti.

“Bu yıl aralıksız çalıştık”

Her yıl Aralık ve Ocak aylarında inşaat çalışmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Recep Günel, bu yıl diğer yılların aksine çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Genel, “Biz inşaatçılar olarak Aralık ve Ocak aylarında inşaat çalışmalarına ara verip istirahate çekiliyoruz. Fakat Diyarbakır’da kış yağmur ve kar yağmadan geçti. Hava sıcaklıkları eksilere düşmedi. Aralık ve Ocak aylarında da çalıştık. Dolayısıyla etkisi oluyor. İnşaat açısından baktığınız zaman olumlu yönleri var ama ileride ne olacak bakacağız. Sıcaklıkların böyle seyretmesinin etkisi iyi oldu. Çünkü eksi 5 derecenin altında olduğu zaman imalatı durduruyoruz. Hava sıcaklığı eksinin altında olduğu zaman imalat yaş iken tam kurumadan ertesi gün don olur. Don olduğu zaman ardından da sıcaklar vurduğu zaman o kabarır. Sağlıklı bir imalat olmaz. Temennimiz ilkbaharda yağmurun yağması herkesin yüzünün gülmesidir” dedi.

“Bu sene bize iyi geldi”

Bu yılın kendileri açısından iyi geçtiğini belirten Veysi Çetin ise hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin inşaat sektörüne yaradığını kaydetti. Çetin, “Bu sene hava sıcaklıkları eksiye düşmedi Diyarbakır’da onun için biz çalışmalara devam ettik. Geçen seneye göre bu yıl yaklaşık 40-50 gün aralıksız çalıştık. Geçen yıl ise hava sıcaklığının eksilere düşmesinden dolayı 2 ay boyunca çalışamamıştık. Bizim işimiz dış cephe olduğu için soğuk havalarda çatlamalar oluşuyor. Sağlıksız olduğu için çalışamıyorduk. Bu yıl iyiydi, çalıştık. Bizim için iyiydi çiftçi için iyi değildi. Bazılarına iyi geliyor bazılarına kötü geliyor. Bu sene de bize iyi geldi. Normalde bir inşaatçının çalışacağı senede maksimum 5-6 aydır. Bir sezon boyunca 5-6 ay çalışabiliyor ama bu sene 8-9 aya çıkartabiliyoruz. Hedefimiz de odur zaten. Kışı bitirdik zaten bir bahar yağmurları kaldı. O yağmurlarda biraz takılacağız yoksa sorun yoktu. Bu sene çok iyi geçti. İnşallah hava biraz daha güzel gider” ifadelerini kullandı.