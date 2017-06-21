Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunmasıyla başladı. Programda konuşan Dernek Başkanı Murat Yaşa, bazı birlikteliklerin özel ve kutsal olduğunu belirterek, “Böyle bir birlikteliğin yaşandığı bir ortamdayız. Çünkü Allah Kuran-ı Kerim’de, ‘Müminler kardeştir’ diye buyuruyor. Böyle bir günde bizim de kardeşliğimize karşı sorumluluklarımız vardır. Kardeşlik kavramı öyle bir kavramdır ki hiçbir sosyal sınıfı kabul etmez, içinde barındırmaz. Bugün yeryüzünde Türk, Kürt demeden, etnik ayrıma girmeden, zengin, fakir demeden sadece Allah rızası için birbirini sevmeye öyle muhtacız ki. İşte bu anlamda dernek olarak genç kardeşlerimizle beraber dedik ki, memleketimiz de insanlarla kardeşliği yeşertmek için ihtiyaç sahipleriyle, yetimlerle, mağdurlarla bir aile olmak için neler yapabiliriz. Bu düşünceyle özellikle genç kardeşlerimizle beraberle bir araya geldik. Dedik ki, mahalle mahalle sokak sokak dolaşıp İslam ahlakıyla bütün memleketimizdeki insanlara yetişebilelim. Onları birer akrabamız olarak görelim ki Allaha karşı sorumluluğumuzu yerine getirebilelim. Bu anlamda ben huzurlarınızda gecesiyle gündüzüyle çalışan genç ekibe teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Programa, vatandaşların yanı sıra, Çok Doğru Çizgi Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Ramazan Adıgüzel, Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği Yönetim kurulu üyesi, eğitimci, yazar ve sosyal hizmetler uzmanı Filiz Aküzüm ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.